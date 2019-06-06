Владимир Мальков станет участником международного турнира по бадминтону в Азербайджане
С 6 по 9 июня 2019 года в Азербайджане в Бакинском Дворце спорта пройдет международный турнир по бадминтону – «Azerbaijan İnternational- 2019».
В соревнованиях примут участие около 220 спортсменов из 39 стран мира, в том числе лидеры мирового рейтинга по бадминтону. Также поборется за самые высокие награды спортсмен областного центра спортивной подготовки, воспитанник школы «Олимпийские ракетки», участник Олимпийских игр 2016, многократный чемпион России, мастер спорта международного класса Владимир Мальков.
Данный турнир является очередным этапом, позволяющим набрать необходимый рейтинг для квалификации и получение лицензии на участие в XXXII Летних Олимпийских Играх 2020 года в Токио.
В июне Владимиру еще предстоит побороться на этапе Кубке мира в Испании с 12 по 16 июня и принять участие во II Европейских Играх «EuropeanGames», которые пройдут с 21 по 30 июня в столице Беларуси город Минск.
Тренирует спортсмена Зубова Инна Вячеславовна и Лихутин Сергей Вениаминович.