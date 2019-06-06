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Саратовские школьники участвуют во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо – 2019» в Казани
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Саратовские школьники участвуют во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо – 2019» в Казани

Новости


С 5 по 10 июня в Казани проходит заключительный этап Всероссийского конкурса «Безопасное колесо – 2019». Участие в конкурсе принимают команды всех регионов России.

Саратовскую команду на заключительном этапе конкурса представляют пятиклассники Таисия Захарова и Богдан Кубинский из лицея № 62 города Саратова и Вероника Балбакова и Максим Хохлов из средней школы с. Павловка Марксовского района.

В финале участникам предстоит соревноваться в шести конкурсах.

В конкурсе «знатоки правил дорожного движения» участники пройдут индивидуальный теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения. Отдельным конкурсным испытанием также в формате индивидуального экзамена станет проверка знаний основ оказания первой помощи.

Участники пройдут вождение велосипеда в автогородке на специально оборудованной площадке с наличием дорожных знаков, разметки, светофорных объектов, пешеходных переходов, имитации железнодорожного переезда, перекрестков с круговым и Т-образным движением. Также участники пройдут фигурное вождение велосипеда и сдадут общекомандный теоретический экзамен на основы безопасности жизнедеятельности.

Творческим заданием для школьников станет конкурс команд «Вместе – за безопасность дорожного движения», где они презентуют агитационно-пропагандистское мероприятие по формированию у школьников навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.