6 июня 2019 ЧЕТВЕРГ
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15:25 | 06 июня
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14:48 | 06 июня
В Алгайском районе ликвидирован очаг бруцеллеза
13:38 | 06 июня
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В Алгайском районе ликвидирован очаг бруцеллеза

Новости
В Алгайском районе ликвидирован очаг бруцеллеза

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза животных на территории хутора Утиный Александрово-Гайского района отменены введенные ранее ограничения хозяйственной деятельности.

В рамках оздоровительных мероприятий специалистами ветслужбы проводилась лабораторная диагностика восприимчивого поголовья с целью выявления инфицированных животных. После двукратного отрицательного результата исследований на бруцеллез и проведения дезинфекции животноводческих помещений управлением ветеринарии Правительства области принято решение об отмене ограничений.

С этого момента снят запрет на перемещение скота. Полученную продукцию животноводства теперь можно использовать и реализовывать без ограничений.