В Алгайском районе ликвидирован очаг бруцеллеза
В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза животных на территории хутора Утиный Александрово-Гайского района отменены введенные ранее ограничения хозяйственной деятельности.
В рамках оздоровительных мероприятий специалистами ветслужбы проводилась лабораторная диагностика восприимчивого поголовья с целью выявления инфицированных животных. После двукратного отрицательного результата исследований на бруцеллез и проведения дезинфекции животноводческих помещений управлением ветеринарии Правительства области принято решение об отмене ограничений.
С этого момента снят запрет на перемещение скота. Полученную продукцию животноводства теперь можно использовать и реализовывать без ограничений.