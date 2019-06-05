5 июня 2019 СРЕДА
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ПФР: при достижении гражданином возраста 80 лет размер фиксированной выплаты к пенсии увеличивается вдвое

Новости
ПФР: при достижении гражданином возраста 80 лет размер фиксированной выплаты к пенсии увеличивается вдвое

При достижении гражданином возраста 80 лет размер фиксированной выплаты к пенсии увеличивается вдвое.

На сегодняшний день получателями повышенной фиксированной выплаты на территории Саратовской области являются 86984 жителя, перешагнувших 80-летний рубеж.

Повышение пенсии происходит в беззаявительном порядке и применяется только к страховой пенсии по старости. Для граждан, достигших 80-летнего возраста, размер фиксированной выплаты в 2019 году составляет 10 668 руб. 38 коп. в месяц. Такой же размер фиксированной выплаты получают и инвалиды I группы. Поэтому по достижении возраста 80 лет, гражданам, имеющим I группу инвалидности, повторное повышение фиксированной выплаты не предусмотрено.

Кроме того, если за 80-летним человеком осуществляется уход, то к его пенсии может быть произведена компенсационная выплата в размере 1 200 рублей ежемесячно. Такая выплата устанавливается неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход, независимо от совместного проживания с пожилым человеком, за которым осуществляется уход, и от того, являются ли они членами одной семьи.