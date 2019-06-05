Около сотни туристических маршрутов реализуется в Саратовской области
Формированием туристских предложений в регионе занимаются 23 туроператора, реализуется почти 100 турмаршрутов.
Выстроена система конструктивного взаимодействия со всеми организациями общей цепи продвижения турпродуктов. Об этом на заседании Правительства рассказала председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская.
Совместно с некоммерческими организациями области реализовано два крупных проекта – медиапроект «Открой Россию», сформировавший фотобанк достопримечательностей Саратовской области (открой-россию.рф), и проект «Близкая точка.РФ», в рамках которого в радиоэфирах прошло почти 500 трансляций о наследии малых городов и сел Саратовской области.
Презентация регионального туризма проводится в рамках выставочной деятельности. На международном уровне Саратовская область стала участником XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств и выставки Интурмаркет-2019, в которой приняли участие более 130 стран мира.
Саратовская область успешно представлена и в различных туристских премиях. Два призовых места привезли лагерь ПФО «Туриада» и фестиваль «Театральное Прихоперье» с первой профессиональной туристической премии «События России», одно призовое место и специальный диплом получили «Аткарские розы» и «Клубничное Рождество» в Национальной премии в области событийного туризма «Russianeventawards». Фестиваль на Увеке получил призовое место на VI Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма «Russiaeventexpo».
Маршруты по Красноармейскому и Балаковскому районам получили 2 призовых места Всероссийской туристской премии «Маршрут года 2018» и сейчас активно реализуются.
В 2018 году регион вошел в межрегиональный проект «Великий волжский путь» с маршрутом «Золотые огни Саратова», которому Ассоциация туроператоров России присвоила статус «брендовый».
В настоящее время проводится работа по аккредитацией маршрута «Немецкий Тракт» по историческим местам заселения Поволжья немецкими колонистами.