Около сотни туристических маршрутов реализуется в Саратовской области

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Выстроена система конструктивного взаимодействия со всеми организациями общей цепи продвижения турпродуктов. Об этом на заседании Правительства рассказала председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская.Совместно с некоммерческими организациями области реализовано два крупных проекта – медиапроект «Открой Россию», сформировавший фотобанк достопримечательностей Саратовской области (открой-россию.рф), и проект «Близкая точка.РФ», в рамках которого в радиоэфирах прошло почти 500 трансляций о наследии малых городов и сел Саратовской области.Презентация регионального туризма проводится в рамках выставочной деятельности. На международном уровне Саратовская область стала участником XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств и выставки Интурмаркет-2019, в которой приняли участие более 130 стран мира.Саратовская область успешно представлена и в различных туристских премиях. Два призовых места привезли лагерь ПФО «Туриада» и фестиваль «Театральное Прихоперье» с первой профессиональной туристической премии «События России», одно призовое место и специальный диплом получили «Аткарские розы» и «Клубничное Рождество» в Национальной премии в области событийного туризма «Russianeventawards». Фестиваль на Увеке получил призовое место на VI Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма «Russiaeventexpo».Маршруты по Красноармейскому и Балаковскому районам получили 2 призовых места Всероссийской туристской премии «Маршрут года 2018» и сейчас активно реализуются.В 2018 году регион вошел в межрегиональный проект «Великий волжский путь» с маршрутом «Золотые огни Саратова», которому Ассоциация туроператоров России присвоила статус «брендовый».В настоящее время проводится работа по аккредитацией маршрута «Немецкий Тракт» по историческим местам заселения Поволжья немецкими колонистами.