5 июня 2019 СРЕДА
Новости
18:00 | 05 июня
ПФР: при достижении гражданином возраста 80 лет размер фиксированной выплаты к пенсии увеличивается вдвое
17:05 | 05 июня
Около сотни туристических маршрутов реализуется в Саратовской области
15:32 | 05 июня
Саратовский пловец Илья Захаров включен в состав сборной России для участия в чемпионате мира по водным видам спорта
15:19 | 05 июня
Выпускники Саратовской области сдают экзамены по иностранным языкам и физике
14:27 | 05 июня
Из окна пятого этажа дома на Тверской выпал двухлетний ребенок
13:30 | 05 июня
В музеях Саратовской области появятся мультимедийные гиды с дополненной реальностью
12:37 | 05 июня
В Саратове продолжаются работы по восстановлению повреждений на городском водопроводе
11:39 | 05 июня
Энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» усилили противопожарный режим на энергообъектах
10:48 | 05 июня
На малой сцене Саратовского ТЮЗа будет создано современное театральное пространство
09:54 | 05 июня
Прервано движение троллейбусов 3 маршрута
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Около сотни туристических маршрутов реализуется в Саратовской области

Новости
Около сотни туристических маршрутов реализуется в Саратовской области

Формированием туристских предложений в регионе занимаются 23 туроператора, реализуется почти 100 турмаршрутов.

Выстроена система конструктивного взаимодействия со всеми организациями общей цепи продвижения турпродуктов. Об этом на заседании Правительства рассказала председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская.

Совместно с некоммерческими организациями области реализовано два крупных проекта – медиапроект «Открой Россию», сформировавший фотобанк достопримечательностей Саратовской области (открой-россию.рф), и проект «Близкая точка.РФ», в рамках которого в радиоэфирах прошло почти 500 трансляций о наследии малых городов и сел Саратовской области.

Презентация регионального туризма проводится в рамках выставочной деятельности. На международном уровне Саратовская область стала участником XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств и выставки Интурмаркет-2019, в которой приняли участие более 130 стран мира.

Саратовская область успешно представлена и в различных туристских премиях. Два призовых места привезли лагерь ПФО «Туриада» и фестиваль «Театральное Прихоперье» с первой профессиональной туристической премии «События России», одно призовое место и специальный диплом получили «Аткарские розы» и «Клубничное Рождество» в Национальной премии в области событийного туризма «Russianeventawards». Фестиваль на Увеке получил призовое место на VI Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма «Russiaeventexpo».

Маршруты по Красноармейскому и Балаковскому районам получили 2 призовых места Всероссийской туристской премии «Маршрут года 2018» и сейчас активно реализуются.

В 2018 году регион вошел в межрегиональный проект «Великий волжский путь» с маршрутом «Золотые огни Саратова», которому Ассоциация туроператоров России присвоила статус «брендовый».

В настоящее время проводится работа по аккредитацией маршрута «Немецкий Тракт» по историческим местам заселения Поволжья немецкими колонистами.