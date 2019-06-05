5 июня 2019 СРЕДА
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Саратовский пловец Илья Захаров включен в состав сборной России для участия в чемпионате мира по водным видам спорта

Новости
Саратовский пловец Илья Захаров включен в состав сборной России для участия в чемпионате мира по водным видам спорта

С 27 мая по 1 июня 2019 года в Казани прошел Чемпионат России по прыжкам в воду. Турнир являлся отборочным стартом на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в Корее с 12 по 28 июля 2019 года.

Спортсмен областного центра спортивной подготовки Заслуженный мастер спорта Илья Захаров в упорной борьбе, после перенесенной операции на колене, завоевал золотую медаль в синхронных прыжках и бронзовую медаль в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина. В составе сборной команды России он поедет на чемпионат мира по водным видам спорта, на котором будут разыграны лицензии на XXXII Летние Олимпийские Игры 2020 года в Токио.