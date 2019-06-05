5 июня 2019 СРЕДА
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Выпускники Саратовской области сдают экзамены по иностранным языкам и физике

Новости
Выпускники Саратовской области сдают экзамены по иностранным языкам и физике

5 июня участники основного периода ЕГЭ-2019 сдают экзамен по физике и письменную часть экзаменов по иностранным языкам. Для сдачи экзаменов организована работа 44 пунктов проведения экзаменов.

Подали заявление на сдачу ЕГЭ по физике около 2,6 тыс. человек.

Экзаменационная работа по физике состоит из двух частей, включающих в себя 32 задания. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут. Участники ЕГЭ могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор и линейку. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике – 36 баллов.

Экзамены по иностранным языкам на территории Саратовской области проходят 2 дня: 5 июня (письменная часть), 7 июня (устная часть). Подали заявление на сдачу ЕГЭ по английскому языку – более 800 человек, немецкий язык – 28 человек, французский язык – 14 человек. В число иностранных языков, которые участники ЕГЭ могут сдавать по своему выбору, в 2019 году добавился китайский язык. Заявления на сдачу экзамена по этому предмету подали 5 человек из Саратовской области.