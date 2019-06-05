Выпускники Саратовской области сдают экзамены по иностранным языкам и физике

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Подали заявление на сдачу ЕГЭ по физике около 2,6 тыс. человек.Экзаменационная работа по физике состоит из двух частей, включающих в себя 32 задания. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут. Участники ЕГЭ могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор и линейку. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике – 36 баллов.Экзамены по иностранным языкам на территории Саратовской области проходят 2 дня: 5 июня (письменная часть), 7 июня (устная часть). Подали заявление на сдачу ЕГЭ по английскому языку – более 800 человек, немецкий язык – 28 человек, французский язык – 14 человек. В число иностранных языков, которые участники ЕГЭ могут сдавать по своему выбору, в 2019 году добавился китайский язык. Заявления на сдачу экзамена по этому предмету подали 5 человек из Саратовской области.