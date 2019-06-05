Из окна пятого этажа дома на Тверской выпал двухлетний ребенок

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По предварительным данным, вчера около пяти часов вечера 30-летняя женщина собирала своих детей на прогулку. Переключив внимание на одного из детей, она оставила на непродолжительное время без внимания сына, 2017 года рождения. В это время ребенок взобрался на подоконник в жилой комнате, где створка окна была открыта на проветривание и, выдавив москитную сетку, выпал наружу. Прибывшей бригадой скорой помощи мальчик госпитализирован в лечебное учреждение, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.Следователями СК проводится осмотр места происшествия. В ходе осмотра установлено, квартира из которой выпал ребенок, располагается на 5-ом этаже 5-этажного дома на улице Тверской города Саратова.Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Фото: официальный сайт СК РФ по Саратовской области