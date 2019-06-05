5 июня 2019 СРЕДА
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Из окна пятого этажа дома на Тверской выпал двухлетний ребенок

Новости
Из окна пятого этажа дома на Тверской выпал двухлетний ребенок

Следственный отдел по Ленинскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области организовал проверку по факту падения ребенка с высоты.

По предварительным данным, вчера около пяти часов вечера 30-летняя женщина собирала своих детей на прогулку. Переключив внимание на одного из детей, она оставила на непродолжительное время без внимания сына, 2017 года рождения. В это время ребенок взобрался на подоконник в жилой комнате, где створка окна была открыта на проветривание и, выдавив москитную сетку, выпал наружу. Прибывшей бригадой скорой помощи мальчик госпитализирован в лечебное учреждение, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.

Следователями СК проводится осмотр места происшествия. В ходе осмотра установлено, квартира из которой выпал ребенок, располагается на 5-ом этаже 5-этажного дома на улице Тверской города Саратова.

Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: официальный сайт СК РФ по Саратовской области