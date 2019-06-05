5 июня 2019 СРЕДА
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В музеях Саратовской области появятся мультимедийные гиды с дополненной реальностью

Новости
В музеях Саратовской области появятся мультимедийные гиды с дополненной реальностью

Мультимедийные гиды с дополненной реальностью появятся в музеях Саратовской области в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Всего планируется создать шесть таких гидов, рассказывающих о разных экспозициях в трех музеях региона.

Так, например, в государственном музее им. Федина будет создан мультимедиа гид по основной экспозиции музея «Дом русской литературы XX века», где гости и жители региона смогут познакомиться не только с литературой, но и с бытом, нравами, увлечениями предков.

Инновационные технологии также используют в музее боевой и трудовой славы – в этом случае посетители смогут посетить с экспозиции, посвященные истории региона в годы Великой Отечественной войны.

И в Саратовском областном музее краеведения, где дополненную реальность используют для «погружения» в историю края.