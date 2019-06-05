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Энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» усилили противопожарный режим на энергообъектах

Новости


Саратовский филиал «Т Плюс усилил контрольные обходы на всех энергообъектах и принял все исчерпывающие меры, направленные на усиление противопожарного режима на энергообъектах филиала при прохождении пожароопасного сезона 2019 года.

В целях обеспечения надежной и безопасной работы в пожароопасный период на теплоэлектростанциях и предприятиях тепловых сетей энергокомпании реализован комплекс мероприятий, направленных на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций.

В первую очередь для оперативного и ремонтного персонала ТЭЦ, ГРЭС и тепловых сетей проведены внеочередные инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности и действиям при пожаре. Под особым контролем находится подготовка и проведение сварочных и других огневых работ на объектах.

Особое внимание энергетики уделили проверке работоспособности автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения, оповещению людей при пожаре, систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения энергопредприятий. Проработаны схемы связи с службами МЧС, администрациями в гг. Саратове, Энгельсе и Балаково. Проведена очистка закрепленных территорий от сухой травы, горючего мусора и сгораемых отходов. Также проверено состояние эвакуационных путей, наличие и исправность первичных средств пожаротушения.

Такая полномасштабная подготовка к пожароопасному периоду в компании проводится ежегодно. Реализация комплекса превентивных мероприятий позволяет проходить данный период спокойно при надежной работе энергообъектов и бесперебойном обеспечении потребителей энергоресурсами.