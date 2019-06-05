На малой сцене Саратовского ТЮЗа будет создано современное театральное пространство

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Комментарий директора театра, заслуженного артиста России Игоря Баголея:- Новое здание ТЮЗа было построено к 2011 году, но еще в 2003 году в недостроенном здании состоялось открытие малой сцены. Проект возник неожиданно, пришлось быстро вносить корректировки и адаптировать под сцену и зрительный зал те помещения, которые предназначались по плану для работы цехов театра. Площадка изначально задумывалась как трансформируемая: согласно проекту здания, это был просто репетиционный зал, но, убрав одну из стен, его превратили в сценическую площадку, которую можно менять в зависимости от творческой задачи. Камерное необычное пространство позже стало местом для экспериментов. Самым значительным из них на малой сцене стало открытие в 2006 году лаборатории "Четвертая высота".На лабораторию приезжают молодые режиссеры, пробующие свои силы с новыми текстами молодых драматургов. Труппа театра пытается реализовать эти тексты и замысел режиссера в эскизе, созданном за несколько дней, с прицелом на будущий спектакль. Это очень хорошая школа, целый ряд пьес, "проэкспериментированных" на малой сцене, потом вошли в репертуар театра и до сих пор идут с большим успехом.Однако после завершения строительства нового здания, когда в театре появилась большая сцена с просторным фойе, удобными креслами зрительного зала, в современном стиле и с доступностью для людей с ограниченными возможностями, стал очевиден контраст с малой сценой, расположенной в том же здании. Здесь зрителей встречает и неудобный подъем на четвертый этаж, и маленькая зона фойе, и устаревшее с 2003 года сценическое оборудование, и громоздкие кресла. И хотя идущие тут постановки неизменно собирают полные залы, зрители часто жалуются на неудобства.Решит проблему предстоящая реконструкция: согласно паспорту нацпроекта "Культура" Саратовской области, к 2023 году малую сцену приведут в порядок и создадут здесь полноценное театральное пространство, где будет удобно и актерам, и зрителям. Мы планируем, что полностью преобразится вся зрительская часть и входная зона. Сейчас мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда зрители не могут найти вход на малую сцену. Поиски, беготня вокруг театра, не сразу заметная калитка во двор, необходимость подниматься по крутой лестнице — все это создает далеко не то настроение, с которым зрители надеются прийти в театр. После реконструкции появится новая огромная входная зона: с фойе, гардеробом, уютной зеленой зоной для ожидания на улице, с современным дизайном в стиле нашего театрального здания, она будет легко заметна с улицы.Очень важен тот факт, что после реконструкции на малой сцене появится удобный зрительский лифт. Так будет решена проблема доступности малой сцены для людей с ограниченными возможностями здоровья, маломобильных групп населения. Сейчас в таких случаях мы вынуждены предлагать зрителям воспользоваться служебным техническим лифтом для подъема на сцену.Предстоящая реконструкция должна увеличить возможности сцены. Должны появиться свободно меняющий конфигурацию зал, новое покрытие сцены, новое световое и звуковое оборудование.