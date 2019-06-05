На малой сцене Саратовского ТЮЗа будет создано современное театральное пространство
Согласно паспорту нацпроекта "Культура" Саратовской области, к 2023 году малая сцена Саратовского ТЮЗа имени Киселева будет реконструирована. Здесь создадут полноценное театральное пространство, где будет удобно и актерам, и зрителям.
Комментарий директора театра, заслуженного артиста России Игоря Баголея:
- Новое здание ТЮЗа было построено к 2011 году, но еще в 2003 году в недостроенном здании состоялось открытие малой сцены. Проект возник неожиданно, пришлось быстро вносить корректировки и адаптировать под сцену и зрительный зал те помещения, которые предназначались по плану для работы цехов театра. Площадка изначально задумывалась как трансформируемая: согласно проекту здания, это был просто репетиционный зал, но, убрав одну из стен, его превратили в сценическую площадку, которую можно менять в зависимости от творческой задачи. Камерное необычное пространство позже стало местом для экспериментов. Самым значительным из них на малой сцене стало открытие в 2006 году лаборатории "Четвертая высота".
На лабораторию приезжают молодые режиссеры, пробующие свои силы с новыми текстами молодых драматургов. Труппа театра пытается реализовать эти тексты и замысел режиссера в эскизе, созданном за несколько дней, с прицелом на будущий спектакль. Это очень хорошая школа, целый ряд пьес, "проэкспериментированных" на малой сцене, потом вошли в репертуар театра и до сих пор идут с большим успехом.
Однако после завершения строительства нового здания, когда в театре появилась большая сцена с просторным фойе, удобными креслами зрительного зала, в современном стиле и с доступностью для людей с ограниченными возможностями, стал очевиден контраст с малой сценой, расположенной в том же здании. Здесь зрителей встречает и неудобный подъем на четвертый этаж, и маленькая зона фойе, и устаревшее с 2003 года сценическое оборудование, и громоздкие кресла. И хотя идущие тут постановки неизменно собирают полные залы, зрители часто жалуются на неудобства.
Решит проблему предстоящая реконструкция: согласно паспорту нацпроекта "Культура" Саратовской области, к 2023 году малую сцену приведут в порядок и создадут здесь полноценное театральное пространство, где будет удобно и актерам, и зрителям. Мы планируем, что полностью преобразится вся зрительская часть и входная зона. Сейчас мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда зрители не могут найти вход на малую сцену. Поиски, беготня вокруг театра, не сразу заметная калитка во двор, необходимость подниматься по крутой лестнице — все это создает далеко не то настроение, с которым зрители надеются прийти в театр. После реконструкции появится новая огромная входная зона: с фойе, гардеробом, уютной зеленой зоной для ожидания на улице, с современным дизайном в стиле нашего театрального здания, она будет легко заметна с улицы.
Очень важен тот факт, что после реконструкции на малой сцене появится удобный зрительский лифт. Так будет решена проблема доступности малой сцены для людей с ограниченными возможностями здоровья, маломобильных групп населения. Сейчас в таких случаях мы вынуждены предлагать зрителям воспользоваться служебным техническим лифтом для подъема на сцену.
Предстоящая реконструкция должна увеличить возможности сцены. Должны появиться свободно меняющий конфигурацию зал, новое покрытие сцены, новое световое и звуковое оборудование.