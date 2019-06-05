Прервано движение троллейбусов 3 маршрута
Прервано движение троллейбусов 3 маршрута.
Причиной стало ДТП с легковым автомобилем
Сегодня, 5 июня, в 8.10 из-за поломки пантографа остановилось движение трамвайных маршрутов 9 и 10 в районе путепровода Клинический. По данным МУПП «Саратовгорэлектротранс», на месте работала аварийная бригада, вагоны продолжили путь в 9.10.
В 9.05 троллейбус № 3 столкнулся с легковым автомобилем на пересечении Мичурина и Горького. Пострадавших нет, на место ожидается прибытие экипажа ГИБДД, движение маршрута временно прервано.
По информации МКУ «Транспортное управление», все автобусные маршруты работают на линиях.