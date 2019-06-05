5 июня 2019 СРЕДА
Новости
18:00 | 05 июня
ПФР: при достижении гражданином возраста 80 лет размер фиксированной выплаты к пенсии увеличивается вдвое
17:05 | 05 июня
Около сотни туристических маршрутов реализуется в Саратовской области
15:32 | 05 июня
Саратовский пловец Илья Захаров включен в состав сборной России для участия в чемпионате мира по водным видам спорта
15:19 | 05 июня
Выпускники Саратовской области сдают экзамены по иностранным языкам и физике
14:27 | 05 июня
Из окна пятого этажа дома на Тверской выпал двухлетний ребенок
13:30 | 05 июня
В музеях Саратовской области появятся мультимедийные гиды с дополненной реальностью
12:37 | 05 июня
В Саратове продолжаются работы по восстановлению повреждений на городском водопроводе
11:39 | 05 июня
Энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» усилили противопожарный режим на энергообъектах
10:48 | 05 июня
На малой сцене Саратовского ТЮЗа будет создано современное театральное пространство
09:54 | 05 июня
Прервано движение троллейбусов 3 маршрута
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Прервано движение троллейбусов 3 маршрута

Новости


Прервано движение троллейбусов 3 маршрута.

Причиной стало ДТП с легковым автомобилем
Сегодня, 5 июня, в 8.10 из-за поломки пантографа остановилось движение трамвайных маршрутов 9 и 10 в районе путепровода Клинический. По данным МУПП «Саратовгорэлектротранс», на месте работала аварийная бригада, вагоны продолжили путь в 9.10.

В 9.05 троллейбус № 3 столкнулся с легковым автомобилем на пересечении Мичурина и Горького. Пострадавших нет, на место ожидается прибытие экипажа ГИБДД, движение маршрута временно прервано.
По информации МКУ «Транспортное управление», все автобусные маршруты работают на линиях.