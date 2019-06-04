Продвинутый сервис по поиску тренингов и семинаров Training.Su начал работу
Начал свою работу онлайн-сервис поиска образовательных программ «Training.Su – Путеводитель в мире обучения». Теперь найти нужный тренинг, семинар или обучающий курс очень легко! Достаточно ввести ключевое слово в поисковую строку на Training.Su и нажать кнопку «Найти».
По словам создателей Training.Su: «Каждый специалист со временем понимает, что ему необходимо повысить квалификацию и освежить знания. Это неотъемлемый этап развития и становления настоящего профессионала. Если этому не уделять внимания, то в последствии происходит профессиональная стагнация. Именно для таких людей, которые постоянно в поиске путей совершенствования себя как специалиста, мы и создали портал, чтобы помочь быстро и легко найти нужный курс обучения и повышения квалификации.».
Топ-менеджерам предприятий онлайн-сервис Training.Su дает возможность обеспечить планирование развития и обучения персонала, и как следствие, специалисты по управлению персоналом смогут легко найти нужные корпоративные программы, сравнить их между собой и получить контакты организаторов.
Уже сейчас на сайте размещено несколько сотен программ обучения от нескольких десятков компаний, и работа над пополнением базы образовательных программ ведется постоянно.
Организаторам обучающих программ (учебным центрам, консалтинговым агентствам и тренинговым компаниям) сервис дает возможность совершенно бесплатно размещать информацию о планируемых мероприятиях (бизнес-тренингах, семинарах, курсах и т.д.). Все заявки от пользователей будут поступать в личный кабинет, что позволит не потерять информацию, а также заявка будет продублирована на электронный адрес.
Кроме того, для привлечения внимания к своей компании каждый организатор имеет еще две бесплатные возможности: публикация новостей и размещение статей по своей специализации.
Training.Su аккумулирует информацию о тренингах и семинарах по всей России, что позволяет пользователям найти курс повышения квалификации, а тренинговым компаниям слушателей на свои курсы.
Training.Su – Путеводитель в мире обучения!