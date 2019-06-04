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В июле около 2500 саратовцев выйдут на пенсию по новому закону

Новости
В июле около 2500 саратовцев выйдут на пенсию по новому закону

С 2019 года в России началось поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению.

Закон предусматривает плавный переход к новым параметрам. Для постепенного повышения пенсионного возраста предусмотрен длительный переходный период продолжительностью 10 лет (с 2019 по 2028 год). Адаптацию к новым параметрам пенсионного возраста в первые несколько лет переходного периода обеспечивает специальная льгота – назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста. Она предусмотрена для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах по условиям прежнего законодательства. Это женщины 1964–1965 года рождения и мужчины 1959–1960 года рождения. Благодаря льготе пенсия по новым основаниям будет назначаться уже в 2019 году: женщинам в возрасте 55,5 лет и мужчинам в возрасте 60,5 лет. Так, в июле 2019 года на страховую пенсию по старости выйдут мужчины и женщины, которым в январе 2019 года исполнилось 60 и 55 лет соответственно.

Обращаем внимание, что в течение всего переходного периода продолжают действовать требования по стажу и пенсионным баллам, необходимым для назначения страховой пенсии по старости. Так, в 2019 году для выхода на пенсию требуется не менее 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.

Напомним, что количество заработанных за год баллов зависит от официальной заработной платы. Чем она выше, тем больше баллов гражданин зарабатывает за год.

Кроме того, в страховой стаж учитываются и некоторые социально значимые периоды, за которые также начисляются баллы. Так, за год военной службы по призыву начисляется 1,8 балла. Столько же баллов можно «заработать», ухаживая за инвалидом 1 группы, пожилым человеком старше 80 лет или ребенком-инвалидом. Один из родителей, ухаживая за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет, за год ухода «получает» 1,8 балла, за вторым - 3,6 балла, третьим и четвертым - по 5,4 балла.

Узнать количество уже накопленных пенсионных баллов, а также проверить, отчисляет ли работодатель за сотрудника взносы на обязательное пенсионное страхование, можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru.