Саратовский проект «Купеческое собрание: прошлое и настоящее» получил грант президента РФ

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Мероприятия проекты направлены на сохранение культурных традиций саратовского купечества и воспитание у граждан понимания значения исторического опыта и культурного наследия.Организаторы ставят целью развитие массового краеведческого движения посредством педагогических практик «нового краеведения», направленных на приобщение к истории саратовского купечества.Министр культуры области Татьяна Гаранина :- Проект «Купеческое собрание: прошлое и настоящее» инициирован Фондом Поддержки и Развития «Добродетель» и будет реализован совместно с Саратовским областным Домом работников искусств и Творческим клубом «Старый город». В рамках проекта пройдет серия интерактивных культурных, просветительских, исследовательских, а так же выставочных проектов для разных возрастных групп на площадке Саратовского областного Дома работников искусств, в здании которого ранее располагалось Купеческое собрание. В рамках проекта в здании Дома работников искусств планируется создание Народного музея саратовского купечества, экспозиция которого будет воссоздавать узнаваемый образ Саратова и одновременно давать импульс к творчеству посетителей через обращение к личной истории и частной памяти. Реализация проекта начнется в сентябре 2019 года, и будет проходить по следующим направлениям: выставочное, просветительское, хореографическое и работа с детьми и подростками. Обращение к истории Купеческого собрания станет эффективным способом исследования местного культурного контекста посредством возрождения традиционных форм досуга, приобщения к музыкальной культуре, поэтическому творчеству, анализа влияние купеческого наследия на современное состояние городской среды, ее визуального кода и смыслового наполнения, а так же на формирование региональной идентичности.