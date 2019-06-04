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Саратовский проект «Купеческое собрание: прошлое и настоящее» получил грант президента РФ

Новости
Саратовский проект «Купеческое собрание: прошлое и настоящее» получил грант президента РФ

По итогам первого конкурса президентских грантов в 2019 году получил поддержку проект «Купеческое собрание: прошлое и настоящее».

Мероприятия проекты направлены на сохранение культурных традиций саратовского купечества и воспитание у граждан понимания значения исторического опыта и культурного наследия.

Организаторы ставят целью развитие массового краеведческого движения посредством педагогических практик «нового краеведения», направленных на приобщение к истории саратовского купечества.

Министр культуры области Татьяна Гаранина :

- Проект «Купеческое собрание: прошлое и настоящее» инициирован Фондом Поддержки и Развития «Добродетель» и будет реализован совместно с Саратовским областным Домом работников искусств и Творческим клубом «Старый город». В рамках проекта пройдет серия интерактивных культурных, просветительских, исследовательских, а так же выставочных проектов для разных возрастных групп на площадке Саратовского областного Дома работников искусств, в здании которого ранее располагалось Купеческое собрание. В рамках проекта в здании Дома работников искусств планируется создание Народного музея саратовского купечества, экспозиция которого будет воссоздавать узнаваемый образ Саратова и одновременно давать импульс к творчеству посетителей через обращение к личной истории и частной памяти. Реализация проекта начнется в сентябре 2019 года, и будет проходить по следующим направлениям: выставочное, просветительское, хореографическое и работа с детьми и подростками. Обращение к истории Купеческого собрания станет эффективным способом исследования местного культурного контекста посредством возрождения традиционных форм досуга, приобщения к музыкальной культуре, поэтическому творчеству, анализа влияние купеческого наследия на современное состояние городской среды, ее визуального кода и смыслового наполнения, а так же на формирование региональной идентичности.