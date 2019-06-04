4 июня 2019 ВТОРНИК
Новости
15:49 | 04 июня
Автотрассу к аэропорту "Гагарин" планируется сдать в эксплуатацию раньше срока
15:18 | 04 июня
Продвинутый сервис по поиску тренингов и семинаров Training.Su начал работу
14:53 | 04 июня
В июле около 2500 саратовцев выйдут на пенсию по новому закону
14:00 | 04 июня
Саратовский проект «Купеческое собрание: прошлое и настоящее» получил грант президента РФ
13:01 | 04 июня
Вопрос освобождения площади перед ДК «Россия» будет рассмотрен в Верховном суде
12:03 | 04 июня
Саратовский театр оперетты представит «Евгения Онегина» на Фестивале «Оперный альянс»
10:49 | 04 июня
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
09:50 | 04 июня
Спортсмены из Саратова завоевали медали чемпионата Европы и Большой Московской регаты
09:00 | 04 июня
Дмитрий Тепин возглавил Энгельсской район
22:46 | 03 июня
Премия «Лучшие социальные проекты России» вручена ООО «ПРОМИНСТРАХ»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Вопрос освобождения площади перед ДК «Россия» будет рассмотрен в Верховном суде

Новости


Вопрос незаконных построек на территории Ленинского района перед дворцом культуры «Россия» уже длительное время прорабатывается администрацией города.

Осенью 2018 года Арбитражный суд области удовлетворил требования администрации Саратова о расторжении договора аренды данного земельного участка в связи с его нахождением в охранной зоне. Во исполнение решения суда торговые павильоны, автолавки, лотки должны быть устранены.

Компанией ООО «Рекламный мир» была подана жалоба с целью оспорить решение об установлении охранной зоны.

Саратовским областным судом отказано в удовлетворении иска к Управлению по охране объектов культурного наследия Саратовской области о признании приказа незаконным, которым установлены охранные зоны.

В конце марта 2019 года ООО «Рекламный мир» подана апелляционная жалоба в судебную коллегию по административным делам Верховного суда Российской Федерации. Рассмотрение этого вопроса назначено на 24 июля 2019 года.