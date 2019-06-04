Вопрос освобождения площади перед ДК «Россия» будет рассмотрен в Верховном суде
Вопрос незаконных построек на территории Ленинского района перед дворцом культуры «Россия» уже длительное время прорабатывается администрацией города.
Осенью 2018 года Арбитражный суд области удовлетворил требования администрации Саратова о расторжении договора аренды данного земельного участка в связи с его нахождением в охранной зоне. Во исполнение решения суда торговые павильоны, автолавки, лотки должны быть устранены.
Компанией ООО «Рекламный мир» была подана жалоба с целью оспорить решение об установлении охранной зоны.
Саратовским областным судом отказано в удовлетворении иска к Управлению по охране объектов культурного наследия Саратовской области о признании приказа незаконным, которым установлены охранные зоны.
В конце марта 2019 года ООО «Рекламный мир» подана апелляционная жалоба в судебную коллегию по административным делам Верховного суда Российской Федерации. Рассмотрение этого вопроса назначено на 24 июля 2019 года.