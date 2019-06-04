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Саратовский театр оперетты представит «Евгения Онегина» на Фестивале «Оперный альянс»
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Саратовский театр оперетты представит «Евгения Онегина» на Фестивале «Оперный альянс»

Новости
Саратовский театр оперетты представит «Евгения Онегина» на Фестивале «Оперный альянс»

В Год театра Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» проводит фестиваль искусств «Оперный альянс». Организаторам фестиваля удалось собрать на одной площадке коллективы, оперных музыкантов и исполнителей из разных регионов России.

Саратовский театр оперетты представит волгоградскому зрителю музыкально-поэтические сцены «Евгений Онегин» в постановке художественного руководителя театра Александра Прасолова.

«Поэт в России больше, чем поэт» – эти, уже ставшие аксиомой слова Евгения Евтушенко, применительно к Пушкину становятся еще во много раз вернее и очевиднее. Удивительное свойство пушкинского гения, пушкинского слова – оставаться современным и своевременным, подтверждается каждым к нему обращением.

Спектакль "Евгений Онегин" не стал исключением. Он поставлен в рамках цикла «На стыке жанров». Именно это позволило соединить и вплести друг в друга стихотворные строки пушкинского романа в стихах и великолепную музыку П.И. Чайковского.

Формат спектакля «сцена на сцене» позволяет зрителям оказаться от исполнителей в буквальном смысле на расстоянии вытянутой руки. Такая приближенность дает удивительный эффект. Появляется ощущение полного погружения «внутрь» действия, сопричастности. В гастрольном варианте эту атмосферу удастся сохранить – «Евгений Онегин» станет первым спектаклем, который будет представлен волгоградской публике в открывшемся весной обновленном камерном зале «Царицынской оперы».