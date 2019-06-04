Спортсмены из Саратова завоевали медали чемпионата Европы и Большой Московской регаты

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На соревнованиях удачно выступил российский экипаж женской восьмерки с рулевой Елизаветой Крыловой, в финальном заезде команда завоевала бронзовые награды, уступив экипажам из Румынии и Англии.Спортсменки Валентина Плаксина и Анна Аксенова в классе четверок без рулевого финишировали пятыми.В экипаже восьмерок с рулевым среди мужчин Роман Ломачев занял пятое место.С 30 мая по 3 июня 2019 года в Москве прошли международные соревнования по гребному спорту «58-ая Большая Московская регата» в возрастной категории «юниоры, юниорки до 23 лет»Спортсмены областного центра спортивной подготовки, воспитанники ГБУ СО «СШОР по гребному спорту» выиграли шесть медалей, показав следующие результаты:Алексей Чеперев завоевал две золотые медали в классе «одиночка» на дистанциях 2000 м и 500 м. Арсен Ишханян и Константин Стасюк в двойке парной (2х) финишировали вторыми, Алексей Чеперев и Константин Стасюк в четверке парной также стали вторыми.Тренируются и выступают спортсмены под руководством Игнатова С.В.