Дмитрий Тепин возглавил Энгельсской район
3 июня депутаты собрания Энгельсского муниципального района приняли отставку главы Энгельсского муниципального района Александра Стрелюхина.
В заседании приняли участие вице-губернатор области Игорь Пивоваров, глава Энгельсского муниципального района Александр Стрелюхин, председатель Собрания депутатов Энгельсского муниципального района Сергей Горевский, министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, депутаты, представители администрации района.
Игорь Пивоваров отметил роль Александра Стрелюхина в реализации на территории Энгельсского района федеральных проектов, организации на территории района эффективной работы по решению вопросов местного значения, в том числе благоустройства территорий, реконструкции имеющихся и строительства новых общественных пространств, по повышению эффективности взаимодействия с жителями и привлечения их к обсуждению и решению наиболее важных вопросов жизни города и района.
Вице-губернатор добавил, что, учитывая эти факторы, Губернатор при поддержке депутатов областной Думы решил назначить Александра Стрелюхина Председателем Правительства области для решения еще более масштабных задач на территории региона.
Решением депутатов обязанности главы района возложены на Дмитрия Тепина.
Конкурс на должность главы Энгельсского муниципального района состоится 25 июня 2019 года.