Премия «Лучшие социальные проекты России» вручена ООО «ПРОМИНСТРАХ»
ООО «ПРОМИНСТРАХ» стало победителем ежегодного конкурса «Лучшие социальные проекты России».
Награду компания получила на торжественной церемонии, состоявшейся в столичном Radisson Resort Zavidovo 24 мая 2019 года. Премия «ООО «ПРОМИНСТРАХ» вручена за проект «Завершение строительства проблемных объектов» в категории «Проект по улучшению жилищно-коммунальных условий». Всего на конкурс было представлено более 70 кейсов.
Кейс ООО «ПРОМИНСТРАХ» – демонстрация положительного опыта компании по достройке жилых домов, не доведенных до конца безответственными застройщиками, не выполнившими свои обязательства перед дольщиками по сдаче в эксплуатацию объектов строительства. Проект достройки проблемных объектов был успешно реализован в республике Мордовия, Ульяновской, Иркутской и Новгородской областях. Проблему дольщиков страховая компания «ПРОМИНСТРАХ» решала путем финансирования завершения строительства.