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Премия «Лучшие социальные проекты России» вручена ООО «ПРОМИНСТРАХ»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Премия «Лучшие социальные проекты России» вручена ООО «ПРОМИНСТРАХ»

Новости
Премия «Лучшие социальные проекты России» вручена ООО «ПРОМИНСТРАХ»

ООО «ПРОМИНСТРАХ» стало победителем ежегодного конкурса «Лучшие социальные проекты России».

Награду компания получила на торжественной церемонии, состоявшейся в столичном Radisson Resort Zavidovo 24 мая 2019 года. Премия «ООО «ПРОМИНСТРАХ» вручена за проект «Завершение строительства проблемных объектов» в категории «Проект по улучшению жилищно-коммунальных условий». Всего на конкурс было представлено более 70 кейсов.

Кейс ООО «ПРОМИНСТРАХ» – демонстрация положительного опыта компании по достройке жилых домов, не доведенных до конца безответственными застройщиками, не выполнившими свои обязательства перед дольщиками по сдаче в эксплуатацию объектов строительства. Проект достройки проблемных объектов был успешно реализован в республике Мордовия, Ульяновской, Иркутской и Новгородской областях. Проблему дольщиков страховая компания «ПРОМИНСТРАХ» решала путем финансирования завершения строительства.