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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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«Балтика» в Новосибирске проведет экскурсии для участников акции «Открытые пивоварни»

Новости
«Балтика» в Новосибирске проведет экскурсии для участников акции «Открытые пивоварни»

Акция «Открытые пивоварни» пойдет в России под эгидой Союза российских пивоваров.

В рамках мероприятия, приуроченного к профессиональному празднику День пивовара, филиал «Балтики» в Новосибирске в числе десятков пивоварен по всей стране приглашает желающих (18+) познакомиться с процессом изготовления натурального пива из высококачественного сырья на современном оборудовании.

«Балтика» в преддверии праздника по традиции проводит тематические экскурсии на всех восьми заводах компании. Гостей новосибирского предприятия проведут за «За кулисы пивоварения», чтобы рассказать об истории пива и этапах изготовления популярного напитка – от закладки ингредиентов и до отправки готовой продукции на склад. Также посетителям филиала предложат попробовать себя в роли режиссеров-пивоваров, покажут, как подбираются компоненты для разных сортов пива и реализуется контроль качества солода, помогут понять, в чем отличие разных сортов ароматных импортных хмелей.

Дегустация лучшего пива компании «Балтика», почитатели которого находятся в 75 странах на пяти континентах, станет приятным завершением познавательного события на заводе «Балтика-Новосибирск».