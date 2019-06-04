«Балтика» в Новосибирске проведет экскурсии для участников акции «Открытые пивоварни»

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В рамках мероприятия, приуроченного к профессиональному празднику День пивовара, филиал «Балтики» в Новосибирске в числе десятков пивоварен по всей стране приглашает желающих (18+) познакомиться с процессом изготовления натурального пива из высококачественного сырья на современном оборудовании.«Балтика» в преддверии праздника по традиции проводит тематические экскурсии на всех восьми заводах компании. Гостей новосибирского предприятия проведут за «За кулисы пивоварения», чтобы рассказать об истории пива и этапах изготовления популярного напитка – от закладки ингредиентов и до отправки готовой продукции на склад. Также посетителям филиала предложат попробовать себя в роли режиссеров-пивоваров, покажут, как подбираются компоненты для разных сортов пива и реализуется контроль качества солода, помогут понять, в чем отличие разных сортов ароматных импортных хмелей.Дегустация лучшего пива компании «Балтика», почитатели которого находятся в 75 странах на пяти континентах, станет приятным завершением познавательного события на заводе «Балтика-Новосибирск».