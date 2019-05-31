31 Мая 2019 ПЯТНИЦА
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Размер бюджета на летний отдых среди россиян выяснил Summerhotels.ru

Новости
Размер бюджета на летний отдых среди россиян выяснил Summerhotels.ru

Туристический портал Summerhotels.ru оценил финансовые возможности российских туристов в предстоящем летнем сезоне. Среди пользователей состоялся опрос, по результатам которого было определено, какую в среднем сумму готовы потратить на отпуск отдыхающие из России.

На отдых летом 2019 года россияне готовы выделить около 86 000 рублей. Потратить более 130 тыс. рублей из числа опрошенных могут позволить себе 27%, рассчитывают уложиться в 35 – 60 тыс. рублей 38%, 16% туристов выделят из бюджета не более 40 тыс. рублей 16% туристов, о серьезном ограничении в выборе направлений заявили 13% респондентов.

По сравнению с 2016 годом, когда портал (https://summerhotels.ru/) проводил последний подобный опрос, ситуация с финансовыми возможностями россиян практически осталась неизменной. Увеличилась лишь аудитория состоятельных туристов, готовых потратить на летний отдых в этом сезоне более 100 тысяч рублей.

Для россиян Турция остается самым предпочтительным направлением – туры туда ищут 44% туристов. Крым, Грузия и Сочи расположились следом за побережьем Анталии: в этих регионах, куда готовы поехать 28% опрошенных, недельный отдых будет стоить до 60 тыс. рублей. Из всех респондентов в Грецию, Испанию, Египет, Болгарию и Черногорию планируют поехать 25% респондентов.