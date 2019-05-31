Размер бюджета на летний отдых среди россиян выяснил Summerhotels.ru

просмотров: 60

На отдых летом 2019 года россияне готовы выделить около 86 000 рублей. Потратить более 130 тыс. рублей из числа опрошенных могут позволить себе 27%, рассчитывают уложиться в 35 – 60 тыс. рублей 38%, 16% туристов выделят из бюджета не более 40 тыс. рублей 16% туристов, о серьезном ограничении в выборе направлений заявили 13% респондентов.По сравнению с 2016 годом, когда портал (https://summerhotels.ru/) проводил последний подобный опрос, ситуация с финансовыми возможностями россиян практически осталась неизменной. Увеличилась лишь аудитория состоятельных туристов, готовых потратить на летний отдых в этом сезоне более 100 тысяч рублей.Для россиян Турция остается самым предпочтительным направлением – туры туда ищут 44% туристов. Крым, Грузия и Сочи расположились следом за побережьем Анталии: в этих регионах, куда готовы поехать 28% опрошенных, недельный отдых будет стоить до 60 тыс. рублей. Из всех респондентов в Грецию, Испанию, Египет, Болгарию и Черногорию планируют поехать 25% респондентов.