Энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» приступают к последнему этапу проверки тепломагистралей от Энгельсской ТЭЦ-3.

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В понедельник, 3 июня, пройдут проверку на прочность и плотность тепломагистрали № 2 и 3 от Энгельсской ТЭЦ-3. График проведения испытаний согласован с администрацией города.Протяженность данных магистралей более 17 километров. Для безопасности жителей многоквартирных домов на время испытании (до 21 июня включительно) будет приостановлено горячее водоснабжение 10 объектов по ул. проспект Строителей:- пр. Строителей, 39В- пр. Строителей, 41Б- пр. Строителей, 41- пр. Строителей, 41А- пр. Строителей, 43- пр. Строителей, 45- пр. Строителей 47/1- пр. Строителей 47/2- пр. Строителей 47/3- пр. Строителей 47/4Испытания на прочность и плотность энергетики будут проводить с помощью опрессовочной машины, которая позволит локально проверить участки тепломагистрали и вовремя и оперативно выявить дефект.После проведения гидравлических испытаний энергетики проведут осмотры сетей и в том случае, если на них не будет выявлено повреждений, горячее водоснабжение возобновят в коротки сроки.