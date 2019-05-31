Энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» приступают к последнему этапу проверки тепломагистралей от Энгельсской ТЭЦ-3
Энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» приступают к последнему этапу проверки тепломагистралей от Энгельсской ТЭЦ-3.
В понедельник, 3 июня, пройдут проверку на прочность и плотность тепломагистрали № 2 и 3 от Энгельсской ТЭЦ-3. График проведения испытаний согласован с администрацией города.
Протяженность данных магистралей более 17 километров. Для безопасности жителей многоквартирных домов на время испытании (до 21 июня включительно) будет приостановлено горячее водоснабжение 10 объектов по ул. проспект Строителей:
- пр. Строителей, 39В
- пр. Строителей, 41Б
- пр. Строителей, 41
- пр. Строителей, 41А
- пр. Строителей, 43
- пр. Строителей, 45
- пр. Строителей 47/1
- пр. Строителей 47/2
- пр. Строителей 47/3
- пр. Строителей 47/4
Испытания на прочность и плотность энергетики будут проводить с помощью опрессовочной машины, которая позволит локально проверить участки тепломагистрали и вовремя и оперативно выявить дефект.
После проведения гидравлических испытаний энергетики проведут осмотры сетей и в том случае, если на них не будет выявлено повреждений, горячее водоснабжение возобновят в коротки сроки.