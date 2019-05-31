Марксовский краеведческий музей празднует столетний юбилей
С 5 по 15 июня в Саратовской области пройдет комплекс мероприятий, посвященных 100-летию открытия первого национального государственного краеведческого музея в Марксштадте (г. Маркс).
В том числе - международная конференция по музейному делу, творческая мастерская для молодежи, этнокультурный лагерь «Национальная деревня», выставки и концерты органной музыки.
8-12 июня состоится международная конференция-семинар по музейному делу. В конференции примут участие представители посольства Германии в России, Правительства Саратовской области, администрации Марксовского района, профильного экспертного сообщества и общественных организаций России, стран СНГ и Германии.