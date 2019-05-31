31 Мая 2019 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 31 мая
Энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» приступают к последнему этапу проверки тепломагистралей от Энгельсской ТЭЦ-3
17:27 | 31 мая
Размер бюджета на летний отдых среди россиян выяснил Summerhotels.ru
17:10 | 31 мая
Марксовский краеведческий музей празднует столетний юбилей
16:37 | 31 мая
Саратовцы приглашаются на "Поляну сказок"
15:40 | 31 мая
На XXXII Собиновском фестивале прошел первый тур Конкурса Конкурсов вокалистов
14:57 | 31 мая
1 июня в Саратове - очередные сельхозярмарки
14:04 | 31 мая
Вячеслав Моше Кантор назвал «важным и долгожданным» решение Бундестага о признании антисемитским движения BDS
13:21 | 31 мая
Сегодня выпускники сдают сегодня ЕГЭ по истории и химии
12:23 | 31 мая
Военным госпиталям расширили полномочия
11:30 | 31 мая
Областной киновидеоцентр начинает цикл летних интерактивных киномероприятий для учащихся начальных классов на площадке Исторического парка «Россия – моя история»
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Марксовский краеведческий музей празднует столетний юбилей

Новости


С 5 по 15 июня в Саратовской области пройдет комплекс мероприятий, посвященных 100-летию открытия первого национального государственного краеведческого музея в Марксштадте (г. Маркс).

В том числе - международная конференция по музейному делу, творческая мастерская для молодежи, этнокультурный лагерь «Национальная деревня», выставки и концерты органной музыки.

8-12 июня состоится международная конференция-семинар по музейному делу. В конференции примут участие представители посольства Германии в России, Правительства Саратовской области, администрации Марксовского района, профильного экспертного сообщества и общественных организаций России, стран СНГ и Германии.