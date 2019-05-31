Саратовцы приглашаются на "Поляну сказок"
1 июня в 10.00 в летнем читальном зале сада «Липки» в рамках городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей, муниципальные библиотеки организуют интерактивную площадку «Поляна сказок».
Участников праздника ждут литературные конкурсы и викторины, загадки и веселые подвижные игры, любители чтения в павильоне читального зала смогут ознакомиться с книжной выставкой «Планета детства», почитать книги и журналы, в детском уголке - поиграть в настольные игры.