На XXXII Собиновском фестивале прошел первый тур Конкурса Конкурсов вокалистов
В Саратовском театре оперы и балета продолжается Собиновский фестиваль. Продолжается конкурс конкурсов, в котором участвуют 12 вокалистов. Все они считают большой творческой удачей участие в этом легендарном фестивале, который проходит на Саратовской земле.
Оксана Шишенина, участница конкурса вокалистов Собиновского фестиваля (Екатеринбург):
- Я считаю, что организаторы очень правильно сделали, создав два тура! Первый тур романсовый, второй именно оперной арии. Это дает возможность показать голос, как с точки зрения оперного певца, так с точки зрения лирического певца, который способен достучаться до сердец любой публики.
Кирилл Белов, участник конкурса вокалистов Собиновского фестиваля (Уфа):
- Это конкурс великого тенора Собинова. Конечно, в таком состязании всегда хочется поучаствовать и зарекомендовать себя.
Имена призеров станут известны после второго тура, который состоится сегодня, 31 мая, на сцене Саратовского театра оперы и балета.