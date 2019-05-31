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Вячеслав Моше Кантор назвал «важным и долгожданным» решение Бундестага о признании антисемитским движения BDS

Новости
Вячеслав Моше Кантор назвал «важным и долгожданным» решение Бундестага о признании антисемитским движения BDS

«Мы надеемся, что парламенты других европейских стран последуют примеру Бундестага и примут решение признать BDS антисемитским движением», - заявил Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК).

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) во главе с Вячеславом Моше Кантором приветствовал решение парламента Германии от 17 мая о признании антисемитским движения «Бойкот, изоляция и санкции» (Boycott, Divestment and Sanctions - BDS). Представители конгресса также обратились ко всем правительственным структурам страны с призывом отказаться от финансирования и поддержки любых организаций, которые оспаривают право Израиля на существование, призывают к бойкоту Израиля или активно поддерживают BDS.

Члены конгресса направили в Бундестаг петицию, в которой сравнили кампанию BDS с призывами помечать произведённые в Израиле товары наклейками «Не покупайте!» с бойкотом еврейских предприятий эпохи нацизма, известным под названием «Judenboykott», который проводился под лозунгом «Не покупайте у евреев». По мнению авторов петиции, «аргументация и методы движения BDS являются антисемитскими».

Решение о признании этого на государственном уровне в Германии Вячеслав Моше Кантор назвал «важным и долгожданным», а также подчеркнул, что оно «отражает реальное положение вещей».

«BDS в своей деятельности прикрывается гуманитарными проблемами, но на деле это лишь ещё одна организация, разжигающая ненависть, цель которой – разрушить государство Израиль», - подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.

«BDS – это антисемитское движение, поскольку оно в равной степени направлено против евреев, еврейской общины и права евреев на самоопределение на родине своих предков. Мы надеемся, что парламенты других европейских стран последуют примеру Бундестага и примут решение признать BDS антисемитским движением», - резюмировал глава ЕЕК.