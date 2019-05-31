1 июня в Саратове - очередные сельхозярмарки
1 июня, сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» пройдут на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе (на пересечении улиц Пензенская и Томская и рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский).
Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности представят на реализацию овощи, молоко и молочные продукты, мясо в ассортименте, птица домашняя, рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.
Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов.
По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.
1 июня на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный в рамках ярмарки будет проводиться презентация с дегустацией молочной, мясной продукции и кондитерских изделий производства местных товаропроизводителей.