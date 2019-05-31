В ТЮЗе пройдет областное мероприятие в честь Международного дня защиты детей
1 июня в ТЮЗе им.Киселева состоится областное мероприятие для 630 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями и воспитанников детских социозащитных учреждений. Начало мероприятия – в 11.00.
Ребята, приехавшие на праздник из муниципальных районов области, смогут поучаствовать в интересных мастер-классах: студии арт-визажа (роспись рисунков специальными красками на лице ребенка), «Нарисуй пейзаж» и других. В холле второго этажа театра будут организованы выступления дрессированных собачек, жонгляж на моноцикле и шоу гигантских мыльных пузырей. В рамках праздника также пройдет подведение итогов и награждение победителей областного конкурса «Мой телефон доверия». В заключение праздника ребята посмотрят спектакль «Принц и нищий».