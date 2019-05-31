31 Мая 2019 ПЯТНИЦА
Новости
14:04 | 31 мая
Вячеслав Моше Кантор назвал «важным и долгожданным» решение Бундестага о признании антисемитским движения BDS
13:21 | 31 мая
Сегодня выпускники сдают сегодня ЕГЭ по истории и химии
12:23 | 31 мая
Военным госпиталям расширили полномочия
11:30 | 31 мая
Областной киновидеоцентр начинает цикл летних интерактивных киномероприятий для учащихся начальных классов на площадке Исторического парка «Россия – моя история»
10:42 | 31 мая
Министерство строительства и ЖКХ области разработало новый регламент выдачи социальной ипотеки
09:53 | 31 мая
В Саратове на Театральной площади состоится торжественная церемония, посвященная запуску часов с обратным отсчетом времени до открытия в Саратове XV Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
09:00 | 31 мая
В ТЮЗе пройдет областное мероприятие в честь Международного дня защиты детей
23:20 | 30 мая
ТОСЭР «Ясный» получит инвестиций на сумму более 500 миллионов рублей
18:00 | 30 мая
Делегация области во главе с Татьяной Гараниной принимает участие в международном фестивале «Интермузей-2019»
17:40 | 30 мая
На каких услугах можно сэкономить в период летних каникул?
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В ТЮЗе пройдет областное мероприятие в честь Международного дня защиты детей

Новости
В ТЮЗе пройдет областное мероприятие в честь Международного дня защиты детей

1 июня в ТЮЗе им.Киселева состоится областное мероприятие для 630 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями и воспитанников детских социозащитных учреждений. Начало мероприятия – в 11.00.

Ребята, приехавшие на праздник из муниципальных районов области, смогут поучаствовать в интересных мастер-классах: студии арт-визажа (роспись рисунков специальными красками на лице ребенка), «Нарисуй пейзаж» и других. В холле второго этажа театра будут организованы выступления дрессированных собачек, жонгляж на моноцикле и шоу гигантских мыльных пузырей. В рамках праздника также пройдет подведение итогов и награждение победителей областного конкурса «Мой телефон доверия». В заключение праздника ребята посмотрят спектакль «Принц и нищий».