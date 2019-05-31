Сегодня выпускники сдают сегодня ЕГЭ по истории и химии

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Заявления на участие в ЕГЭ по истории подали около 2,1 тысячи человек. Экзаменационная работа по истории состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Дополнительные материалы для сдачи экзамена приносить с собой не разрешается. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла.Сдавать ЕГЭ по химии намерены 1,4 тысячи участников. Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 35 заданий. На ее выполнение отводится 3,5 часа (210 минут). Участники ЕГЭ по химии могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по химии – 36 баллов.В проведении экзаменов задействованы организаторы и руководители пунктов проведения экзаменов, члены государственных экзаменационных комиссий, общественные наблюдатели и технические специалисты. Во всех экзаменационных пунктах ведется видеонаблюдение и используется технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 14 июня.