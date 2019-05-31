В Саратове на Театральной площади состоится торжественная церемония, посвященная запуску часов с обратным отсчетом времени до открытия в Саратове XV Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
1 июня в 9.30 в Саратове на Театральной площади состоится торжественная церемония, посвященная запуску часов с обратным отсчетом времени до открытия в Саратове XV Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.
Дата открытия выбрана потому, что 1 июня – 100 дней до чемпионата, который стартует 8 сентября 2019 года.
Стеллы с электронным табло обратного отсчета размещены на Театральной площади, на ул. Волжской и на железнодорожном вокзале Саратова. Напомним, что рядом находится стадион «Локомотив», где будут проходить основные соревнования в рамках чемпионата. А также обратный отсчет времени будут вести часы на улице Волжской.