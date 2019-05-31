Министерство строительства и ЖКХ области разработало новый регламент выдачи социальной ипотеки

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В документ внесены изменения, направленные на защиту интересов жителей. Так, в регламент добавлены дополнительные основания обжалования действий или бездействия уполномоченных органов и должностных лиц. Кроме того исключается возможность требовать при повторном обращении ранее предоставленные документы.При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации. Документом предусмотрено, что срок принятие решения о признании граждан нуждающимися в получении социальной выплаты не должен превышать 30 дней.Напомним, что компенсируется до 100% расходов на оплату процентов по займам (кредитам) на приобретение (строительство) работникам областных или муниципальных учреждений бюджетной сферы: здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, физической культуры и спорта.До 70% расходов на погашение процентов по ипотечному кредиту компенсируется гражданам, получившим материнский капитал, многодетные семьи, участники программы «Обеспечение жильем молодых семей».Всего получателями социальных выплат являются 9493 семьи. Свыше 85% получателей социальной ипотеки - молодые семьи и семьи, имеющие детей.