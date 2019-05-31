Областной киновидеоцентр начинает цикл летних интерактивных киномероприятий для учащихся начальных классов на площадке Исторического парка «Россия – моя история»

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Цикл летних программ стартует в четверг, 6 июня.К 10.00 приглашаются юные зрители и учителя на киномероприятие «Путешествие во времени: от пещерного человека до киборга». В ходе игровой программы ребята «познакомятся» с первобытным человеком, узнают, как изобрели колесо, где зародилась письменность, увидят на экране творения Леонардо да Винчи, исполнят веселый танец робота. Мероприятие сопровождается яркими и познавательными фрагментами из мультфильмов и кинолент, которые позволят детям узнать историю формирования человеческих знаний и научной мысли от «пещерного человека» до наших дней. По окончании программы юные зрители увидят новинку областного киновидеоцентра – мультфильм «Большое путешествие» (6+).В 14.00 для всех желающих зрителей будет организован показ еще одного анимационного фильма - «Ковер-самолет» (6+). Киноленты рассчитаны как на семейный просмотр, так и на показ для детской аудитории.Предварительная запись на участие в игровом мероприятии и кинопросмотрах ОБЯЗАТЕЛЬНА по телефону (8452) 69-50-34.