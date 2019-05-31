ТОСЭР «Ясный» получит инвестиций на сумму более 500 миллионов рублей
Инвестиционное соглашение на сумму более 500 миллионов рублей подписали 29 мая Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, администрация Ясного и компании ООО «ОМ», ООО «Уральские промышленные машины» и ООО «ЦПМ».
Это позволит открыть в регионе производства современной продукции и создать больше 300 новых рабочих мест.
ООО «Уральские промышленные машины» наладят выпуск насосного оборудования и комплектующих для добывающей и энергетической отраслей, обеспечив для Ясненского городского округа 200 рабочих мест и инвестиции на сумму 200 млн рублей. ООО «ЦПМ» намерен выпускать уникальные контейнеры из полипропиленовой ткани, востребованные у сельхозпроизводителей для перевозки сыпучей продукции, вложив в производство 254 рублей и создав 91 рабочее место. Стабилизирующую добавку для асфальтобетонного покрытия производит ООО «ОМ» – смесь применялась при строительстве Крымского моста, ее закупают представители Казахстана и Ближнего Востока. Инвестиции предприятия составят 12 млн рублей и 10 рабочих мест.
Все компании обретут не только статус резидента ТОСЭР, но и получат бонусы – снижение объемов страховых взносов, уменьшение налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на землю и имущество
Это позволит открыть в регионе производства современной продукции и создать больше 300 новых рабочих мест.
ООО «Уральские промышленные машины» наладят выпуск насосного оборудования и комплектующих для добывающей и энергетической отраслей, обеспечив для Ясненского городского округа 200 рабочих мест и инвестиции на сумму 200 млн рублей. ООО «ЦПМ» намерен выпускать уникальные контейнеры из полипропиленовой ткани, востребованные у сельхозпроизводителей для перевозки сыпучей продукции, вложив в производство 254 рублей и создав 91 рабочее место. Стабилизирующую добавку для асфальтобетонного покрытия производит ООО «ОМ» – смесь применялась при строительстве Крымского моста, ее закупают представители Казахстана и Ближнего Востока. Инвестиции предприятия составят 12 млн рублей и 10 рабочих мест.
Все компании обретут не только статус резидента ТОСЭР, но и получат бонусы – снижение объемов страховых взносов, уменьшение налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на землю и имущество