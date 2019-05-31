31 Мая 2019 ПЯТНИЦА
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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ТОСЭР «Ясный» получит инвестиций на сумму более 500 миллионов рублей

Новости
Инвестиционное соглашение на сумму более 500 миллионов рублей подписали 29 мая Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, администрация Ясного и компании ООО «ОМ», ООО «Уральские промышленные машины» и ООО «ЦПМ».

ТОСЭР «Ясный» получит инвестиций на сумму более 500 миллионов рублей


Это позволит открыть в регионе производства современной продукции и создать больше 300 новых рабочих мест.
ООО «Уральские промышленные машины» наладят выпуск насосного оборудования и комплектующих для добывающей и энергетической отраслей, обеспечив для Ясненского городского округа 200 рабочих мест и инвестиции на сумму 200 млн рублей. ООО «ЦПМ» намерен выпускать уникальные контейнеры из полипропиленовой ткани, востребованные у сельхозпроизводителей для перевозки сыпучей продукции, вложив в производство 254 рублей и создав 91 рабочее место. Стабилизирующую добавку для асфальтобетонного покрытия производит ООО «ОМ» – смесь применялась при строительстве Крымского моста, ее закупают представители Казахстана и Ближнего Востока. Инвестиции предприятия составят 12 млн рублей и 10 рабочих мест.
Все компании обретут не только статус резидента ТОСЭР, но и получат бонусы – снижение объемов страховых взносов, уменьшение налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на землю и имущество
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