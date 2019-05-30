30 Мая 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 30 мая
Делегация области во главе с Татьяной Гараниной принимает участие в международном фестивале «Интермузей-2019»
17:40 | 30 мая
На каких услугах можно сэкономить в период летних каникул?
17:09 | 30 мая
В День защиты детей в областном центре пройдет фестиваль экстремальных видов спорта
16:39 | 30 мая
В аэропорт "Гагарин" завозят спецтехнику
15:47 | 30 мая
На "Яркие краски детства" поступило свыше пятисот работ
14:53 | 30 мая
Гандболисты "СГАУ-Саратов" завершили сезон
14:00 | 30 мая
Юные "табаковцы" выбирают фестивальное движение
13:02 | 30 мая
На Огородной ремонтируют водопровод
12:00 | 30 мая
Горели баня, сарай и нежилые помещения
11:03 | 30 мая
По инициативе городской администрации освобожден очередной участок земли на площади Ленина
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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На каких услугах можно сэкономить в период летних каникул?

Новости
На каких услугах можно сэкономить в период летних каникул?


В период летних каникул и отпусков многие горожане стараются сэкономить на определенных услугах, приобретая купоны со скидкой. Компания Биглион выяснила, какие услуги пользуются популярностью в летний сезон, проанализировав данные 2018 года. В топ самых востребованных услуг вошли прогулки на теплоходе – рост на 168% по сравнению со среднегодовым значением, детские развлечения – на 57%, экскурсии и выставки – на 39%, маникюр и педикюр – на 31%.

Подышать свежим воздухом, полюбоваться достопримечательностями города и окрестностями, совершить познавательную экскурсию – все это можно получить во время прогулки на теплоходе. Пользователи любят покупать купоны на прогулки по Москве-реке и Неве, а в этом сезоне партнеры Биглиона подготовили выгодные предложения – речные круизы в центре художественного промысла Жостово или в Николо-Угрешский монастырь.

Летом объяснимо растет популярность аквапарков – дети с удовольствием проводят время в «Ква-ква-парке» или «Карибии». Родители также чаще приобретают купоны в игровые центры и парки развлечений, чтобы разнообразить летние школьные каникулы. Экскурсионные программы и посещение выставок – важная часть летнего досуга, поэтому растет спрос на купоны по этому направлению. В летний период наблюдается рост спроса на услуги красоты – увеличиваются продажи купонов на маникюр и педикюр (на 31%), на эпиляцию и наращивание ресниц (на 18%), на коррекцию фигуры (на 12%).