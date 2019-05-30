На каких услугах можно сэкономить в период летних каникул?
В период летних каникул и отпусков многие горожане стараются сэкономить на определенных услугах, приобретая купоны со скидкой. Компания Биглион выяснила, какие услуги пользуются популярностью в летний сезон, проанализировав данные 2018 года. В топ самых востребованных услуг вошли прогулки на теплоходе – рост на 168% по сравнению со среднегодовым значением, детские развлечения – на 57%, экскурсии и выставки – на 39%, маникюр и педикюр – на 31%.
Подышать свежим воздухом, полюбоваться достопримечательностями города и окрестностями, совершить познавательную экскурсию – все это можно получить во время прогулки на теплоходе. Пользователи любят покупать купоны на прогулки по Москве-реке и Неве, а в этом сезоне партнеры Биглиона подготовили выгодные предложения – речные круизы в центре художественного промысла Жостово или в Николо-Угрешский монастырь.
Летом объяснимо растет популярность аквапарков – дети с удовольствием проводят время в «Ква-ква-парке» или «Карибии». Родители также чаще приобретают купоны в игровые центры и парки развлечений, чтобы разнообразить летние школьные каникулы. Экскурсионные программы и посещение выставок – важная часть летнего досуга, поэтому растет спрос на купоны по этому направлению. В летний период наблюдается рост спроса на услуги красоты – увеличиваются продажи купонов на маникюр и педикюр (на 31%), на эпиляцию и наращивание ресниц (на 18%), на коррекцию фигуры (на 12%).