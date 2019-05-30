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Делегация области во главе с Татьяной Гараниной принимает участие в международном фестивале «Интермузей-2019»

Новости


Международный фестиваль «Интермузей-2019» проходит с 30 мая по 2 июня 2019 г. в Москве.

В состав саратовской делегации вошли министр культуры области Татьяна Гаранина, директора музея краеведения, Федина, Чернышевского, Балашовского краеведческого музея, исторического парка «Россия – моя история».

Основное направление XXI «Интермузея» – «Диалог профессионалов». Структура фестиваля включает экспозиционную часть, деловую и культурную программы, а также конкурс для музеев-участников.

В 2019 г. на фестиваль зарегистрировались 353 музея. Во второй этап конкурса прошло 119 проектов от 80 российских музеев. Среди них – Саратовский областной музей краеведения и Государственный музей К.А. Федина.

Саратовская делегация принимает участие во всех ключевых мероприятиях «Интермузея-2019». «Диалогу профессионалов» будут посвящены основные события крупнейшего музейного форума года: конференции и дискуссии, публичные интервью, презентации и круглые столы, в которых примут участие руководители крупнейших музеев, российские и зарубежные специалисты и эксперты.