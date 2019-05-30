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В День защиты детей в областном центре пройдет фестиваль экстремальных видов спорта

Новости


В День защиты детей, 1 июня 2019 года с 16:00 ч. на новом скейт-парке на Набережной Космонавтов состоится фестиваль экстремальных видов спорта.

Спортивный праздник проводится администрацией города совместно с федерациями по видам спорта.

В программу фестиваля войдут соревнования по роллер спорту, скейтборду, bmx, самокатному спорту, воркауту и воздушной эквилибристике.

Между соревновательными блоками пройдут показательные выступления и мастер-класс от профессиональной команды по экстремальным видам спорта из города Москва – Freestyleshow.

Для гостей и участников фестиваля будет работать диджей, и организованна онлайн трансляция на экранах.

Победителей и призеров соревнований ждут медали и грамоты, а так же памятные призы (спортивное оборудование и спортивная одежда).

В конце фестиваля пройдёт автограф сессия с райдерами команды Freestyleshow.

Посетить мероприятие могут все желающие.