В День защиты детей в областном центре пройдет фестиваль экстремальных видов спорта
В День защиты детей, 1 июня 2019 года с 16:00 ч. на новом скейт-парке на Набережной Космонавтов состоится фестиваль экстремальных видов спорта.
Спортивный праздник проводится администрацией города совместно с федерациями по видам спорта.
В программу фестиваля войдут соревнования по роллер спорту, скейтборду, bmx, самокатному спорту, воркауту и воздушной эквилибристике.
Между соревновательными блоками пройдут показательные выступления и мастер-класс от профессиональной команды по экстремальным видам спорта из города Москва – Freestyleshow.
Для гостей и участников фестиваля будет работать диджей, и организованна онлайн трансляция на экранах.
Победителей и призеров соревнований ждут медали и грамоты, а так же памятные призы (спортивное оборудование и спортивная одежда).
В конце фестиваля пройдёт автограф сессия с райдерами команды Freestyleshow.
Посетить мероприятие могут все желающие.