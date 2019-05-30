В аэропорт "Гагарин" завозят спецтехнику
В новый саратовский аэропорт «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов) доставлена первая партия служебного автомобильного транспорта и спецтехники.
В составе первой партии спецтранспорта в аэропорт «Гагарин» поставлено два трактора МТЗ-82, микроавтобус повышенной комфортности, 22 тележки для перевозки авиационных контейнеров, три прицепа для эвакуации воздушных судов и другое оборудование. Поставляемый транспорт и спецтехника будут использоваться в обеспечении технологических процессов аэропортовой деятельности.
– Автопарк аэропорта «Гагарин» будет включать более 130 единиц специального транспорта, предназначенного для обслуживания пассажиров, воздушных судов, обработки багажа и грузов, содержания аэродрома и других производственных целей, – отмечает исполнительный директор аэропорта «Гагарин» Алексей Жамкин. – Поставляемый спецтранспорт и оборудование приобретается за счет инвестиционной программы АО «СарАэро-Инвест» в рамках обязательств по участию компании в реализации проекта.