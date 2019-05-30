На "Яркие краски детства" поступило свыше пятисот работ

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29 мая 2019 года в Саратовском областном Доме работников искусств состоялась торжественная церемония награждения победителей областного конкурса детского рисунка "Яркие краски детства"!В этом году конкурс проходит уже в двадцать четвертый раз, тема «Волшебный мир театра» - посвящена Году театра в России. Конкурс проходит при поддержке регионального отделения Союза художников РФ.В этом году поступило 513 работ от юных художников. Всего 68 художественных студий и ДШИ из 33 муниципальных образований области приняли участие в конкурсе. Возраст участников - от 5 до 16 лет. Победителями стали 26 юных художников. По итогам работы жюри сформирована экспозиция выставки, в которую вошли лучшие работы, присланные на конкурс.По традиции победители конкурса отмечены специальным призом «Хрустальная палитра». Специальным призом за вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения отмечены заслуги двух педагогов. Лауреатам и дипломантам конкурса вручены дипломы и памятные (ценные) подарки. Все участники конкурса отмечены дипломами, а педагоги - благодарственными письмами.