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На "Яркие краски детства" поступило свыше пятисот работ

Новости


Более 500 работ юных художников представлены на областном конкурсе детского рисунка «Яркие краски детства».

29 мая 2019 года в Саратовском областном Доме работников искусств состоялась торжественная церемония награждения победителей областного конкурса детского рисунка "Яркие краски детства"!

В этом году конкурс проходит уже в двадцать четвертый раз, тема «Волшебный мир театра» - посвящена Году театра в России. Конкурс проходит при поддержке регионального отделения Союза художников РФ.

В этом году поступило 513 работ от юных художников. Всего 68 художественных студий и ДШИ из 33 муниципальных образований области приняли участие в конкурсе. Возраст участников - от 5 до 16 лет. Победителями стали 26 юных художников. По итогам работы жюри сформирована экспозиция выставки, в которую вошли лучшие работы, присланные на конкурс.

По традиции победители конкурса отмечены специальным призом «Хрустальная палитра». Специальным призом за вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения отмечены заслуги двух педагогов. Лауреатам и дипломантам конкурса вручены дипломы и памятные (ценные) подарки. Все участники конкурса отмечены дипломами, а педагоги - благодарственными письмами.