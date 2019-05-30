Юные "табаковцы" выбирают фестивальное движение

просмотров: 66

Детская студия носит имя Олега Табакова и представляет собой совершенно новый формат работы с творчески одарёнными детьми, которые имеют возможность заниматься на базе профессионального театра. В студии при ТЮЗе Киселёва существует два основных направления работы, в общей сложности они охватывают более 100 детей, большая часть из которых занимается в Студии совершенно бесплатно.Азами актёрского мастерства, хореографии, вокала, сценического движения и пластики с ребятами регулярно занимаются репетиторы-практики, люди, непосредственно вовлеченные в творческий процесс. Программы занятий, разработанные специально для детской студии, основаны на адаптированных для детей тренингах и упражнениях, используемых творческими вузами в работе со студентами.За два сезона работы детское театрально-концертное учреждение представило на суд зрителей больше 10 спектаклей, почти все они вошли теперь в репертуар студии. Спектакли обращены, в первую очередь, к детям и подросткам, ставятся они по лучшим образцам мировой детской литературы.В студии работает шесть творческих объединений, каждое из которых имеет своё направление и программу занятий. В группах «Дебют» и «Овация», чисто театральном направлении, ребята изучают актёрское мастерство, сценическое движение и сценическую речь. В музыкальном коллективе «Апельсин» занимаются вокалом, хореографией и актёрским мастерством. Студийцы из этих трёх коллективов составляют основу репертуара, именно они заняты в постановках «Питер Пэн и Венди», «Сказка о потерянном времени», «Кентервильское привидение», «Алиса в стране чудес» и других спектаклях. Свой репертуар и авторская программа занятий есть у ещё двух групп театрального направления — «Мастерская» под руководством актёра Театра драмы Юрия Кудинова и «Феникс» под руководством артиста театра «Версия» Юлия Риделя. Кроме того, на базе детской студии при ТЮЗе существует и чисто хореографическое направление, больше тридцати ребят изучают основы танца и балета в коллективе «Щелкунчик» Евгения Сердешнова, ежегодно его воспитанники дают отчетные концерты на исторической сцене ТЮЗа.Руководителем детской студии при ТЮЗе Киселёва является Алексей Чернышёв, актёр и режиссёр, ученик мастерской Ю.Н. Погребничко в театральном институте им. Щукина.