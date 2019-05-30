30 Мая 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:09 | 30 мая
В День защиты детей в областном центре пройдет фестиваль экстремальных видов спорта
16:39 | 30 мая
В аэропорт "Гагарин" завозят спецтехнику
15:47 | 30 мая
На "Яркие краски детства" поступило свыше пятисот работ
14:53 | 30 мая
Гандболисты "СГАУ-Саратов" завершили сезон
14:00 | 30 мая
Юные "табаковцы" выбирают фестивальное движение
13:02 | 30 мая
На Огородной ремонтируют водопровод
12:00 | 30 мая
Горели баня, сарай и нежилые помещения
11:03 | 30 мая
По инициативе городской администрации освобожден очередной участок земли на площади Ленина
10:09 | 30 мая
В Саратове выступит Петер Оверкерк
09:15 | 30 мая
Некоторым абонентам Саратова ограничена подача воды
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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На Огородной ремонтируют водопровод

Новости


Для ликвидации повреждений на городском водопроводе сегодня, 30 мая, ориентировочно до 20.00 изменены параметры холодного водоснабжения абонентам ул. Карьерная, 3, 5, 6/12, ул. Огородная, 27, 29, 29а, 31, 31а, 31б.