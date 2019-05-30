Горели баня, сарай и нежилые помещения

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29 мая в 12 ч. 56 м. на пульт «01» с. Ивантеевка поступил сигнал о загорании надворных построек и бани в с. Ивановка Ивантеевского района. Площадь пожара составила 115 кв.м. На тушение выезжали 4 единицы техники, 9 человек личного состава.29 мая в 14 ч. 18 м. на пульт «01» г. Ершов поступил сигнал о загорании сарая на ул. Интернациональной. Площадь пожара составила 40 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.29 мая в 15 ч. 42 м. на пульт «01» г. Балашов поступил сигнал о пожаре в неэксплуатируемом здании на ул. Авиаторов. Площадь пожара составила 400 кв.м. На тушение выезжали 8 единиц техники, 29 человек личного состава.30 мая в 02 ч. 17 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о загорании двух нежилых домов на 5-ом Нагорном проезде в Заводском районе. Площадь пожара составила 170 кв.м. На тушение выезжали 5 единиц техники, 19 человек личного состава.