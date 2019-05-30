30 Мая 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:09 | 30 мая
В День защиты детей в областном центре пройдет фестиваль экстремальных видов спорта
16:39 | 30 мая
В аэропорт "Гагарин" завозят спецтехнику
15:47 | 30 мая
На "Яркие краски детства" поступило свыше пятисот работ
14:53 | 30 мая
Гандболисты "СГАУ-Саратов" завершили сезон
14:00 | 30 мая
Юные "табаковцы" выбирают фестивальное движение
13:02 | 30 мая
На Огородной ремонтируют водопровод
12:00 | 30 мая
Горели баня, сарай и нежилые помещения
11:03 | 30 мая
По инициативе городской администрации освобожден очередной участок земли на площади Ленина
10:09 | 30 мая
В Саратове выступит Петер Оверкерк
09:15 | 30 мая
Некоторым абонентам Саратова ограничена подача воды
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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По инициативе городской администрации освобожден очередной участок земли на площади Ленина

Новости


Продолжается работа по сносу незаконных торговых точек

Вчера, 29 мая, Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил исковые требования администрации муниципального образования «Город Саратов».

Иск подавался в отношении владельца торгового павильона, площадью 34 кв.м, расположенного на площади Ленина на 3-й Дачной, по реализации цветочной и хлебобулочной продукции.

Основанием для удовлетворения иска послужило расторжение договора аренды земельного участка, на котором располагается торговая точка.

Судом принято решение обязать собственника мини-магазина демонтировать сооружение и тем самым устранить препятствия в пользовании занимаемым земельным участком.