По инициативе городской администрации освобожден очередной участок земли на площади Ленина
Продолжается работа по сносу незаконных торговых точек
Вчера, 29 мая, Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил исковые требования администрации муниципального образования «Город Саратов».
Иск подавался в отношении владельца торгового павильона, площадью 34 кв.м, расположенного на площади Ленина на 3-й Дачной, по реализации цветочной и хлебобулочной продукции.
Основанием для удовлетворения иска послужило расторжение договора аренды земельного участка, на котором располагается торговая точка.
Судом принято решение обязать собственника мини-магазина демонтировать сооружение и тем самым устранить препятствия в пользовании занимаемым земельным участком.