30 Мая 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
10:09 | 30 мая
В Саратове выступит Петер Оверкерк
09:15 | 30 мая
Некоторым абонентам Саратова ограничена подача воды
18:00 | 29 мая
В рамках Театрального марафона в Оренбурге проходят гастроли Саратовского академического театра оперы и балета
17:24 | 29 мая
Основной период ЕГЭ-2019 продолжают экзамены по математике базового и профильного уровней
16:38 | 29 мая
2 июня в Саратове состоится финал открытого городского турнира по мини-футболу, посвященный Героям Отечества
15:55 | 29 мая
Евгений Князев прочитал в Саратове трагедию "Борис Годунов"
15:00 | 29 мая
В Национальной деревне на Соколовой горе пройдет праздник «Ураза-Байрам для всех»
14:05 | 29 мая
В XXX Всемирной летней Универсиаде примут участие саратовские спортсмены
13:07 | 29 мая
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
12:05 | 29 мая
Энергетики провели рейды по квартирам неплательщиков
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Некоторым абонентам Саратова ограничена подача воды

Новости


Для ликвидации повреждений на городском водопроводе по ул. Тархова,14а сегодня, 30 мая, ориентировочно до 24.00 изменены параметры холодного водоснабжения абонентам ул. Тархова, 14, 14а, 14б.