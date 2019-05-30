30 Мая 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 29 мая
В рамках Театрального марафона в Оренбурге проходят гастроли Саратовского академического театра оперы и балета
17:24 | 29 мая
Основной период ЕГЭ-2019 продолжают экзамены по математике базового и профильного уровней
16:38 | 29 мая
2 июня в Саратове состоится финал открытого городского турнира по мини-футболу, посвященный Героям Отечества
15:55 | 29 мая
Евгений Князев прочитал в Саратове трагедию "Борис Годунов"
15:00 | 29 мая
В Национальной деревне на Соколовой горе пройдет праздник «Ураза-Байрам для всех»
14:05 | 29 мая
В XXX Всемирной летней Универсиаде примут участие саратовские спортсмены
13:07 | 29 мая
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
12:05 | 29 мая
Энергетики провели рейды по квартирам неплательщиков
11:08 | 29 мая
Саратовская студентка завоевала титул "Мисс РАНХиГС"
10:19 | 29 мая
Автобусы 11 маршрута проверили сотрудники «Транспортного управления»
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В рамках Театрального марафона в Оренбурге проходят гастроли Саратовского академического театра оперы и балета

Новости
В рамках Театрального марафона в Оренбурге проходят гастроли Саратовского академического театра оперы и балета

С 29 мая в Оренбургском областном театре музыкальной комедии при полных аншлагах проходят гастроли Саратовского академического театра оперы и балета.

В первый день 28 мая зрители рукоплескали классическим балетам «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, «Чиполлино».

29 мая оренбуржцы увидят хореографические постановки «Шопениана» и «Кармен-сюита». Показы проходят в рамках Всероссийского театрального марафона, в рамках которого в Оренбург приехал с гастролями Саратовский академический театр оперы и балета.