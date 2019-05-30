В рамках Театрального марафона в Оренбурге проходят гастроли Саратовского академического театра оперы и балета
С 29 мая в Оренбургском областном театре музыкальной комедии при полных аншлагах проходят гастроли Саратовского академического театра оперы и балета.
В первый день 28 мая зрители рукоплескали классическим балетам «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, «Чиполлино».
29 мая оренбуржцы увидят хореографические постановки «Шопениана» и «Кармен-сюита». Показы проходят в рамках Всероссийского театрального марафона, в рамках которого в Оренбург приехал с гастролями Саратовский академический театр оперы и балета.