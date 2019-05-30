Основной период ЕГЭ-2019 продолжают экзамены по математике базового и профильного уровней.

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ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни с 2015 года. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.С 2019 года выпускники могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике – базовый или профильный.В Саратовской области заявления на участие 29 мая в экзамене базового уровня подали 4,3 тысяч человек. ЕГЭ профильного уровня сдают 5,6 тысяч участников. Экзамен проходит в 67 пунктах (ППЭ).Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Работа оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.Экзаменационная работа по математике профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Профильный экзамен длится 3 часа 55 минут (235 минут). Работа оценивается по стобалльной шкале, установленный минимальный балл по математике профильного уровня – 27 баллов.