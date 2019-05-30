2 июня в Саратове состоится финал открытого городского турнира по мини-футболу, посвященный Героям Отечества
Традиционный открытый городской турнир по мини-футболу, посвященный Героям Отечества и приуроченный ко Дню защиты детей торжественно завершится на стадионе «Авангард».
В этом году соревнования собрали 23 команды из Саратова, Энгельса, Новоузенска и поселка Степное.
2 июня с 9.30, в рамках празднования Дня защиты детей, на стадионе «Авангард» состоится торжественная церемония закрытия турнира.
В младшей возрастной категории победители будут определены 29-30 мая, а финал старших команд состоится в день закрытия.
За успехи на соревнованиях будут отмечены не только команды, ставшие призерами, но и отдельные игроки в различных номинациях.
Для гостей и участников мероприятия состоится праздничное представление «Спортивный Саратов», подготовленное воспитанниками саратовских спортивных школ и учреждений культуры.