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2 июня в Саратове состоится финал открытого городского турнира по мини-футболу, посвященный Героям Отечества

Новости


Традиционный открытый городской турнир по мини-футболу, посвященный Героям Отечества и приуроченный ко Дню защиты детей торжественно завершится на стадионе «Авангард».

В этом году соревнования собрали 23 команды из Саратова, Энгельса, Новоузенска и поселка Степное.

2 июня с 9.30, в рамках празднования Дня защиты детей, на стадионе «Авангард» состоится торжественная церемония закрытия турнира.

В младшей возрастной категории победители будут определены 29-30 мая, а финал старших команд состоится в день закрытия.

За успехи на соревнованиях будут отмечены не только команды, ставшие призерами, но и отдельные игроки в различных номинациях.

Для гостей и участников мероприятия состоится праздничное представление «Спортивный Саратов», подготовленное воспитанниками саратовских спортивных школ и учреждений культуры.