Евгений Князев прочитал в Саратове трагедию "Борис Годунов"
28 мая в рамках XXXII Собиновского музыкального фестиваля в на сцене театра оперы и балета выступил народный артист России Евгений Князев.
Известный актёр театра и кино выступает перед саратовской публикой не впервые. В рамках XXXI Собиновского музыкального фестиваля он представил публике моноспектакль «Метель». В этот раз он читал трагедию Александра Пушкина «Борис Годунов».
Спектакль сопровождался выступлением академического симфонического оркестра под управлением народного артиста России Юрия Кочнева.