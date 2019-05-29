В Национальной деревне на Соколовой горе пройдет праздник «Ураза-Байрам для всех»
5 июня 2019 года в 18.00 в этнографическом комплексе «Национальная деревня народов Саратовской области» в парке Аобеды г. Саратова состоится праздник «Ураза-Байрам для всех».
В этот день жителей и гостей города ждет насыщенная программа – игры и шоу для детей, конкурсы, ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, показательные выступления спортсменов, угощения.
В концертной программе – выступления ансамблей народных культур и исполнителей нашидов (песен на духовную тематику) Хадиса Сабиева и Заура Салихова.
В заключение всех гостей праздника ждет красочный фейерверк.