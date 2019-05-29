В XXX Всемирной летней Универсиаде примут участие саратовские спортсмены

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В соревнованиях примут участие спортсмены из России, США, Марокко, Японии, Норвегии, Кубы и многих других стран. В XXIX Всемирной летней Универсиаде (г. Тайбэй, Китайская Республика) участие приняло около 8 000 студентов-спортсменов из 142 стран. В 2019 году ожидается большее число участников.В состав сборной России вошли и саратовские студенты. Игрок баскетбольной команды СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского Александра Васильева включена в расширенный состав сборной страны. Также в расширенный состав сборной России включены спортсмены еще из двух саратовских вузов по шести видам спорта. Это студент СГЮА Лоханов Константин (фехтование) и студенты СГАУ им. Н.И. Вавилова: Мельников Александр (волейбол), Трубин Юрий, Кольцов Павел, Кашин Виктор (баскетбол), Кузьменко Иван (плавание), Голомидова Наталья, Полякова Яна (дзюдо), Кутуев Раиль (легкая атлетика).Отметим, что состав российской сборной еще формируется, то есть могут быть изменения по числу саратовских участников.