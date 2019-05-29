29 Мая 2019 СРЕДА
Новости
16:38 | 29 мая
2 июня в Саратове состоится финал открытого городского турнира по мини-футболу, посвященный Героям Отечества
15:55 | 29 мая
Евгений Князев прочитал в Саратове трагедию "Борис Годунов"
15:00 | 29 мая
В Национальной деревне на Соколовой горе пройдет праздник «Ураза-Байрам для всех»
14:05 | 29 мая
В XXX Всемирной летней Универсиаде примут участие саратовские спортсмены
13:07 | 29 мая
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
12:05 | 29 мая
Энергетики провели рейды по квартирам неплательщиков
11:08 | 29 мая
Саратовская студентка завоевала титул "Мисс РАНХиГС"
10:19 | 29 мая
Автобусы 11 маршрута проверили сотрудники «Транспортного управления»
09:29 | 29 мая
Крупные инвесторы проекта Tkeycoin окажут существенное влияние на рост активов компании
09:15 | 29 мая
Илья Захаров стал бронзовым призером чемпионата России по прыжкам в воду
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В XXX Всемирной летней Универсиаде примут участие саратовские спортсмены

Новости


С 3 по 14 июля 2019 года в городе Неаполь (Италия) пройдет XXX Всемирная летняя Универсиада.

В соревнованиях примут участие спортсмены из России, США, Марокко, Японии, Норвегии, Кубы и многих других стран. В XXIX Всемирной летней Универсиаде (г. Тайбэй, Китайская Республика) участие приняло около 8 000 студентов-спортсменов из 142 стран. В 2019 году ожидается большее число участников.

В состав сборной России вошли и саратовские студенты. Игрок баскетбольной команды СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского Александра Васильева включена в расширенный состав сборной страны. Также в расширенный состав сборной России включены спортсмены еще из двух саратовских вузов по шести видам спорта. Это студент СГЮА Лоханов Константин (фехтование) и студенты СГАУ им. Н.И. Вавилова: Мельников Александр (волейбол), Трубин Юрий, Кольцов Павел, Кашин Виктор (баскетбол), Кузьменко Иван (плавание), Голомидова Наталья, Полякова Яна (дзюдо), Кутуев Раиль (легкая атлетика).

Отметим, что состав российской сборной еще формируется, то есть могут быть изменения по числу саратовских участников.